Open international de Beach Tennis : début des hostilités vendredi 13 octobre

Ouvert ce mercredi à Paofai, le 1er open international de beach tennis de Tahiti s’est poursuivi ce jeudi avec le tournoi des partenaires, et se clôturera dimanche avec les finales.

Les premiers matchs compétitifs commenceront ce vendredi à 12h30, avec doubles mixtes. En double et individuel femmes et hommes, une centaine d’inscriptions ont été enregistrées, avec une vingtaine d’internationaux venus d’Amérique, du Brésil, de la Nouvelle Calédonie, du Chili et de la Slovaquie.

« Le fenua est déjà un territoire taillé pour une discipline telle que le beach tennis. Jouer sur la plage c’est quand même un endroit idyllique, la Polynésie est parfaite pour ça, s’enthousiasme Sébastien Peyrard, Président du Beach Tennis Tahiti. C’est une discipline peu onéreuse à pratiquer, réellement ouverte au plus grand nombre. Il y a une vraie volonté de dynamisme de notre part pour développer le sport à Tahiti et sur l’ensemble des archipels » .

La compétition internationale se tiendra samedi matin.