Athlétisme : 1ʳᵉ journée du championnat de Polynésie d’épreuves combinées

Dans les épreuves combinées, les athlètes doivent être capables d’enchainer plusieurs spécialités de sauts, de courses et de lancers. Quatre disciplines sont au programme de ce championnat : le tétrathlon qui réunit 4 épreuves pour les benjamins, l’heptathlon pour les minimes filles et les cadettes, l’octathlon pour les minimes garçons, enfin le décathlon réservé aux plus grands.

« On cumule les points, et celui qui fait le plus de points après toutes les épreuves gagnera le titre de champion de Polynésie. (…) Les athlètes sont hyper motivés. Ils se mettent un peu la pression, mais ils vont apprendre à gérer ça » explique Cécile Gilroy, présidente de la fédération d’athlétisme de la Polynésie française.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

En plus du titre de champion à pourvoir, les athlètes tentent aussi de se qualifier à deux compétitions nationales en juillet : la finale des Pointes d’Or à Toulon et la Coupe de France des ligues minimes à Albi. Détecté il y a 6 mois à peine, Jacques Temarii vient du basketball. À 15 ans seulement, il détient des qualités indéniables pour le sport. Il a déjà décroché son billet pour l’Hexagone: « Ce n’est pas évident de jongler d’une discipline à l’autre. J’ai mis le basket de côté pendant un bon moment. Je m’entraîne 5 fois par semaine, et il y a les compétitions le samedi. C’est dur, il y a beaucoup de choses à assimiler ».

Jacques Temarii (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Mais avant de partir pour la France, les jeunes athlètes pourront encore se jauger le week-end prochain à la dernière soirée de la Coupe des clubs où ils s’affronteront au travers des épreuves de sprint.

> Retrouvez les résultats du championnat ICI