Après son accident à Pipeline Eimeo Czermak appelle à la solidarité pour payer ses frais médicaux

Dans un post sur Instagram, ce lundi matin, Eimeo Czermak lance un appel à l’aide. Le surfeur de la Presqu’île écrit qu’il n’était pas couvert par une assurance dont ne disposaient pas, non plus selon lui, les organisateurs de la compétition à Hawaii.

« J’ai essayé de trouver des solutions, mais je pense que c’est la seule. Le mois dernier a été très dur mentalement », indique-t-il. Sur la plateforme « gofundme », le surfeur de 20 ans donne plus de détails sur les conséquences de son accident.

Il dit avoir « subi une grave blessure à la colonne vertébrale et à la tête » qui a « endommagé sa moelle épinière » et a provoqué « une grave commotion cérébrale » : « J’ai été emmené en ambulance à l’unité de soins intensifs d’un hôpital local où ils ont effectué diverses procédures et, même si je leur ai dit que je n’avais pas d’assurance, ils m’ont obligé à passer la nuit, ce qui m’a coûté 37 000 $ ».

Eimeo Czermak ajoute qu’il ne pouvait « plus bouger » ses « jambes pendant une semaine et demie » et qu’il souffre encore aujourd’hui de ses blessures qui l’ont plongé dans « une dépression ».

« Je n’ai jamais été du genre à demander de l’argent ou de l’aide aux gens, mais cette situation s’est déroulée sans mon contrôle et m’a mis, moi et ma carrière de surfeur, dans une position très difficile », écrit-il en précisant que la facture finale s’élève à 55 000 dollars, soit environ 6 millions de francs.

Il indique que s’il ne parvenait pas à régler ce montant, il pourrait ne plus être autorisé à se rendre sur le sol américain. « Si je ne peux pas retourner à Hawaï, cela aura un impact négatif énorme sur ma carrière de surfeur », conclut-il en espérant être bientôt de retour « à 100% ».

Le montant de la cagnotte ouverte il y a trois jours s’élève, ce lundi matin, à 2300 dollars (environ 250 000 francs).