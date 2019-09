40 pilotes pour la Pacific Cup 2019

Le Conseil des ministres a approuvé les comptes 2018 du régime des salariés (RGS). Celui-ci s’achève par un résultat global déficitaire de 830 millions de Fcfp, ramenant le montant global des réserves à plus de 32 milliards, soit -2,48%. Les deux plus gros postes de dépenses concernent la maladie et la retraite.