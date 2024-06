Un cas de coqueluche rapporté en Polynésie

En situation épidémique en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande, la coqueluche s’est déclarée au fenua, indique le dernier bulletin de surveillance sanitaire. Il s’agit d’une personne de 15 ans n’étant pas à jour de sa vaccination (rappels à 6 ans et 11 ans manquants).

Les personnes contacts de l’entourage ont été identifiées et les mesures prophylactiques ont été recommandées (antibiotique et/ou rappel vaccinal).

Tout cas suspect est à déclarer. La confirmation se fait par PCR pendant les 3 premières semaines de toux. Pour rappel, les malades présentent pendant 12 semaines les symptômes d’un rhume, avec toux et sensation de fatigue et, rarement, de la fièvre. Commence ensuite la phase de toux à qui la maladie doit son nom. Il s’agit d’une toux caractéristique, longue est sèche.

Fin de l’épidémie de grippe dans les semaines à venir

Depuis fin octobre 2023, deux vagues épidémiques de grippe se sont succédées. Une première de moindre intensité qui a commencé en décembre 2023, et la vague actuelle qui est en décroissance.

Jusqu’à la semaine 24, 358 cas ont été confirmés, dont 169 hospitalisations et 19 passages en réanimation. Toutes les classe d’âge étaient touchées, particulièrement les plus de 60 ans (40%). De plus, 10 décès pour grippe ont été rapportés et ont concerné exclusivement des personnes de plus de 60 ans.

La fin de l’épidémie est anticipée dans les semaines à venir

Dengue : phase d’alerte toujours en cours

En semaine 24, 2 nouveaux cas ont été rapportés au bureau de veille sanitaire pour 29 prélèvements réalisés, chez 2 résidents de Tahiti. En semaine 25, au 19 juin , aucun cas supplémentaire n’a été identifié. Le nombre total de cas déclarés reste de 57 depuis le 27 novembre 2023.

Les 57 cas sont domiciliés à Tahiti (34), Moorea (11), Rangiroa (7), Bora Bora (1) et Fakarava (1). De plus, 3 cas sont des non-résidents de Polynésie française. 3 cas sont des non-résidents de Polynésie française.

Tous les cas sérotypés sont DENV-2, sauf 1 cas de DENV-1 en S13.

Parmi l’ensemble des cas, 12 cas ont moins de 20 ans. La moyenne d’âge est de 38 ans et la médiane de 37 ans.