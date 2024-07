Raiatea : 20 femmes enceintes evasanées après l’inondation de la maternité

20 futures mamans ont été evasanées depuis l’hôpital d’Uturoa. La conséquence de l’inondation de la maternité suite à une panne de la centrale de refroidissement. Les représentants syndicaux, dont la CSTP-FO, lancent un appel à l’aide au Pays et à l’armée pour pouvoir poursuivre leur activité.

« Notre centrale de refroidissement est composée de deux éléments. Ce remplacement avait été proposé il y a déjà quelques années et ça avait été repoussé. On n’est pas surpris, on savait que ça allait lâcher un jour ou l’autre » , soupire Philippe Dubois, médecin et représentant CSTP/FO des personnels de santé des Iles sous le vent.

Ancienne, la machine présente des traces de rouille. Des travaux de rénovation avaient été engagés il y a deux ans, sans arriver à leur terme. « Ils se sont arrêtés maintenant depuis plus de 18 mois, déplore le médecin. Tout est à refaire. On a commencé par rénover l’intérieur du bloc opératoire alors qu’au niveau du toit, il y avait des fuites, et la centrale de refroidissement était située sur ce toit. Il aurait fallu commencer par ça » , déplore le médecin.

Après des départs en masse et une menace de grève au début du mois, ces incidents ne sont pas sans impact sur le personnel soignant. « On a énormément d’absentéistes, d’épuisement, et là on demande non seulement au ministre de la Santé mais aussi au Président, au Haut-Commissaire de nous aider » , lance Philippe Dubois, qui sollicite une aide militaire. « On demande que soit mise en place une antenne chirurgicale de niveau 2 de l’armée, qui nous permettrait de prendre en charge entre 6 à 8 patients au bloc opératoire par jour » .

La durée des travaux de remise en état des infrastructures est estimée à plusieurs mois. Quant à l’hospitalisation de jour et les autres services, ils demeurent opérationnels.