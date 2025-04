Les grands travaux et projets d’aménagement de Uturoa inspectés par le Pays

C’est à la mairie d’Uturoa qu’a débuté la tournée du ministre de l’Équipement, ce lundi à Raiatea, avec une présentation des différents projets menés aux îles Sous-le-Vent par le Département de l’Équipement (DEQ). Entre 2022 et 2025, plus de 3,15 milliards de francs auront été investis dans des travaux d’assainissement des eaux usées et de réfection de chaussées.

« Au cours des deux dernières années, nous avons fait plusieurs missions sur la commune de Uturoa, pendant laquelle nous avons censé plusieurs besoins et travaux à mettre en œuvre. Aujourd’hui, nous voyons l’aboutissement de ce processus avec de nombreux travaux qui démarrent, se satisfait Jordy Chan. Nous avons notamment démarré il y a quelques jours le chantier des travaux de surface du giratoire de Tahina, qui permettront de fluidifier la circulation à la fois le matin et le soir » . Un projet estimé à 300 millions de francs, très attendu par la commune.

« Depuis 2020, nous sommes sur ce procès, qui voit enfin le jour, sourit le maire de Uturoa Matahi Brotherson. Pour le moment, je suis très satisfait car toutes les doléances que nous avions demandé pour la population de Ututoa sont en train d’avancer » . À terme, le rond-point doit permettre de fluidifier la circulation au niveau du carrefour et de réduire les excès de vitesse sur cet axe très fréquenté.

À l’aéroport de Raiatea, les travaux d’aménagement du parking, partiellement achevés, ont permis de créer des places supplémentaires, bien qu’insuffisamment nombreuses. Autre chantier prévu, la sécurisation du talus surplombant le collège Anne-Marie Javouhey. La commune explore également de nouvelles alternatives pour augmenter la capacité de stationnement en centre-ville. « On le voit tous les jours, il n’y a plus de stationnement dans la ville. On tourne en rond dans la ville, pointe l’adjoint au maire Pierre Terou. Je crois que la meilleure, c’est de faire des parkings » .

Plusieurs projets sont encore à l’étude, notamment le tracé du futur réseau de pistes cyclables, parmi d’autres aménagements.



« Il ne faut pas se limiter en termes d’enveloppes aux travaux qu’on visite aujourd’hui. Il y a aussi tous les travaux, les projets du Pays qui sont suivis par la DAF. Vous avez aussi tous les projets de la direction de l’agriculture, tout ce qui est dépenses de santé » , ajoute l’administratrice de la circonscription des Îles-sous-le-vent, Vaiana Nadjarian.

Les investissements prévus s’élèvent à près de 2,5 milliards de francs. Parmi les chantiers annoncés : la construction d’une centrale électrique photovoltaïque, et, à plus long terme, l’aménagement d’aires de jeux et d’espaces de détente sur la place Tamatoa.