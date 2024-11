Plus de diabétiques, moins de diabétologues en Polynésie française

Le diabète, aussi appelé la « maladie silencieuse » ne se guérit pas. Chaque année, 3 000 nouveaux cas sont recensés. Si les associations locales multiplient les efforts, le nombre de professionnels qualifiés, lui, recule. La Polynésie compte seulement 5 diabétologues, contre huit en 2023. La profession n’attire plus et les difficultés de recrutement sont une réalité.

Idem pour les dépistages, loin d’être suffisants face à l’ampleur de la maladie.

« La population commence à se prendre ne charge, mais concernant les structures territoriales, je n’ai pas entendu une seule fois qu’on faisait des dépistages à l’hôpital, ni dans les ministères, lance le docteur Boissin, endocrinologue. Et je pense que l’année prochaine, on fera des dépistages dans les ministères pour donner l’exemple, que nos dirigeants montrent aussi l’exemple pour la lutte contre le sel et la lutte contre le sucre »

Présente sur le terrain depuis plus de 30 ans, l’Association des Diabétiques et Obèses de Polynésie Française s’étonne aussi de l’arrêt des subventions depuis deux ans. « Le ministre précédent Jacques Raynal avait dit qu’il n’y a plus de diabétiques alors qu’il y en a 3000 par an. C’est vrai qu’on était désespérés de faire de nouveaux dossiers, mais j’ai rencontré le nouveau ministre récemment monsieur Mercadal, et il est prêt à nous aider l’année prochaine. Donc l’année prochaine on va restructurer l’association et travailler en partenariat avec la santé publique. »

Aujourd’hui, plus de 45 000 personnes en Polynésie sont diabétiques. Une maladie qui pèse plus de 10 milliards de Fcfp sur les comptes sociaux.