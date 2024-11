Hani Teriipaia, une femme « dans l’action » nommée à la tête du CHPF

Claude Panero remerciée le 24 octobre dernier par le ministre de la Santé Cédric Mercadal, le CHPF tient sa nouvelle directrice. Il s’agit de l’actuelle directrice de l’Agence de régulation sanitaire et sociale (Arass) Hani Teriipaia, fille de l’ancien ministre de la Culture Mita Teriipaia. À l’Arass, son adjointe Merihere Williams la remplace.

Le choix du gouvernement s’est donc porté sur celle qui, au-delà de son pedigree, « connaît bien toute la stratégie de la santé en Polynésie française » , du CHPF au financement du système de soins, souligne Cédric Mercadal. Raison pour laquelle son nom avait d’ailleurs circulé, justement, au ministère de la Santé pour intégrer le premier gouvernement Brotherson. « Elle a cette chance d’être dans l’action (…) elle va être vraiment moteur dans toute cette activité. C’est la bonne personne pour mettre en place les évolutions du CHPF demain » , poursuit le ministre de la Santé.

Quelles sont-elles, alors que les services du CHPF dénoncent régulièrement le manque d’attractivité pour les médecins et des conditions d’exercice dégradées ? « On a déjà des objectifs. On va travailler tous ensemble pour avancer sur les futurs développements du CHPF et ses futures programmations de travaux » , glisse Cédric Mercadal.

La Communauté médicale d’établissement (CME) du CHPF a été avisée de la nomination de sa nouvelle directrice dès demain matin. Une visite du CHPF avec son ministre de tutelle est d’ores et déjà prévue.