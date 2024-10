Claude Panero quitte la direction de l’Hôpital

Claude Drago dirige la Polyclinique Paofai depuis 2017. Joint par TNTV, il n’a pas souhaité commenter.

Claude Panero a affronté, en tant que directrice, la plus grave crise sanitaire de la Polynésie contemporaine : la pandémie de Covid, qui a secoué le fenua et en particulier l’hôpital entre 2020 et 2022.

Le CHPF fait aussi face à des difficultés budgétaires récurrentes et à des difficultés de ressources humaines : par manque d’attractivité, il peine à recruter puis à maintenir en poste certains médecins spécialisés, par exemple en oncologie. Plus de la moitié du personnel reste moins d’un an en poste.

Claude Panero avait aussi affronté en mai dernier une démission collective de ses chefs de service, refusée par le président du Pays. Un effort de 69 postes (plus 27 au Service d’accueil des Urgences vitales) avait ensuite été promis par le ministre de la Santé Cédric Mercadal.

En plus de ces problèmes de ressources humaines, un important chantier immobilier de réattribution des espaces attend le futur directeur.

Claude Panero peut cependant se féliciter d’un aboutissement : le projet d’établissement 2030 a été voté par le Conseil d’administration ce jeudi matin, après plusieurs semaines de difficultés à se comprendre entre les services administratifs, financiers et de santé.