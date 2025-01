14 nouveaux cas de coqueluche ont été rapportés en une semaine, ce qui porte le nombre total de cas depuis le début de l’épidémie à 525. « Parmi ces cas, 2 sont des nourrissons de moins de 12 mois, 2 sont des enfants entre 1 et 4 ans, 2 sont des personnes entre 5 et 19 ans, et 8 ont entre 20 et 79 ans » , note le Bureau de veille sanitaire. l’un de ces nourrissons de moins de 12 mois a été hospitalisé.

« L’incidence globale au niveau du Pays semble diminuer par rapport aux dernières semaines, avec un taux de positivé en légère baisse (16%). Cependant, la diminution du nombre de tests réalisés en S52 par rapport à la S51 (- 40%) suggère une possible sousestimation du nombre réel de cas » , ajoute le Bureau.

3 nouveaux cas de grippe A

À noter que 3 nouveaux cas de grippe A ont été notifiés, pour 77 résultats de tests rapportés

(3,8%). Il s’agit de 2 adultes de plus de 60 ans et d’un nourrisson de 8 mois. Un des adultes a été hospitalisé.

Le BVS invite les personnes âgées de 60 ans et plus, titulaires d’un carnet rouge, les professionnels de santé, les personnels navigants, les femmes enceintes, les personnes ayant un IMC supérieur à 40, ou les proches de nourrissons à se faire vacciner. « Aucune tendance à la hausse n’est détectée. Cette période pré-épidémique est idéale pour rappeler l’importance de la vaccination qui reste le meilleur moyen de prévention » , écrit le Bureau.

Enfin, 43 nouveaux cas de dengue ont été détectés, donnant lieu à 3 hospitalisations. 3 cas de leptospirose ont été déclarés.