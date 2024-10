Dengue : un nouveau cluster détecté à la Pointe Venus

Selon le Bureau de veille sanitaire, 18 nouveaux cas de dengue ont été diagnostiqués en une semaine, dont 12 sur des habitants de Tahiti. « Les cas surviennent de façon isolée ou en petits clusters familiaux ou de quartiers. Les enfants ou adultes jeunes, souvent résidents récents en Polynésie française sont les plus concernés », souligne celui-ci qui note qu’un nouveau cluster a été identifié à la Pointe Venus.

Sur les 18 nouveaux cas, 2 concernent des habitants de Moorea, 1 de Huahine et 1 de Bora Bora. Le « précèdent et premier cas » sur la « Perle du Pacifique » remontait au mois de mars. Le Bureau de veille sanitaire maintient donc « la phase d’alerte » et constate « une circulation plus intense à Tahiti, et une diffusion débutante à Bora-Bora et Huahine ».

En une semaine, « deux nouvelles hospitalisations de courte durée ont été rapportées (…) pour un enfant de 9 ans et une personne de 18 ans. Depuis le 27 novembre 2023, aucun cas sévère ni décès n’ont été rapportés ».

Pour ce qui est de la coqueluche, les îles de Tahiti et Moorea sont désormais confrontées à une « épidémie » et une « circulation active » de la maladie est constatée dans le reste du pays. 33 nouveaux cas ont été confirmés en une semaine.

« Depuis le début de l’épidémie en juin, 191 cas (…) ont été identifiés. Parmi l’ensemble des cas investigués, 10 enfants ont nécessité une hospitalisation, dont 8 nourrissons âgés de 8 mois ou moins », souligne le Bureau de veille sanitaire.