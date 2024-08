Covid : un nombre de cas en baisse, mais 2 décès rapportés ces dernières semaines

Une vague épidémique « modérée » de covid est en cours au fenua, « comme observé dans le reste du monde » rapporte le Bureau de veille sanitaire dans son dernier bulletin. Le nombre de cas de covid était en baisse la dernière semaine de juillet par rapport à la semaine précédente. Deux personnes ont été hospitalisées pour Covid et aucun nouveau passage en réanimation pour Covid n’a été rapporté.

En revanche, la veille sanitaire note deux décès, l’un en semaine 30, l’autre la suivante. « Aucune information relative à l’âge et les comorbidités éventuelles de ces personnes », n’a été communiquée.

Selon les autorités sanitaires, ce sont majoritairement les variants KP.2 et KP.3 qui circulent au fenua. Les variants KW.1 et LB.1 ont également été rapportés.

Du côté de la coqueluche, le nombre de cas confirmés et rapportés monte à 27, tous résidant à Tahiti. Dix sont des nourrissons de 6 mois ou moins et trois de 7 à 12 mois. Huit sont des enfants de 1 à 6 ans. Les sept autres cas ont entre 15 et 63 ans. Quatre enfants ont nécessité une hospitalisation dont 3 nourrissons de 3 mois ou moins.