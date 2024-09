Cancer du sein : conférences, témoignages, expo photos… le programme d’octobre rose

La campagne sera officiellement lancée mardi 1er octobre à l’assemblée. Pour cette première journée d’octobre rose, l’Institut du cancer (ICPF) et l’association Amazones Pacific inaugureront l’exposition photos « ‘Oroma »i, pourquoi subir ? ». Des stands et ateliers de prévention seront également organisés ainsi que deux conférences.

Les événements se poursuivront tout le mois d’octobre. Objectif : sensibiliser le public au cancer du sein, souligner l’importance cruciale du dépistage précoce, soutenir les femmes touchées par cette maladie mais aussi de mettre en avant le rôle essentiel des soins de support tout au long du parcours de soins. « Le traitement d’un cancer ne se limite pas à l’éradication de la maladie. Les « soins de support » comprennent l’ensemble des soins et soutiens apportés aux patients pendant et après le cancer. Ils permettent une prise en charge globale, visant à assurer la meilleure qualité de vie possible sur les plans physique, psychologique et social », souligne l’ICPF dans son communiqué.