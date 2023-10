Octobre rose : « Le paréo » , une histoire contre le cancer du sein en vidéo

Nanethida Nouanesengsy, dite « taote Nané » , revient avec une nouvelle vidéo au format court, intitulée « Le paréo » . « Nané » , qui a déjà été sélectionnée deux fois au Health For All Festival, concours vidéo organisé par l’Organisation Mondiale de la Santé, livre cette fois une histoire de lutte et de résilience contre le cancer du sein, volontairement sans texte, pour que les images parlent d’elles-mêmes.

« Le parcours de soins de Marceline dévoile la force de résilience polynésienne. Cette histoire intimiste nous invite à réfléchir aux raisons pour lesquelles chacun se bat pour maintenir ou recouvrir une bonne santé. Cette question, d’ordre philosophique et spirituel, redonne un véritable sens à ce que nous avons de plus précieux : notre santé » , décrit la réalisatrice.

La vidéo a été réalisée en partenariat avec Amazones Polynésie et le soutien financier de la CPS.