Wilma Tehihira-Cibard fait son entrée au conseil municipal de Punaauia

Le conseil municipal de Punaaua a rendu aujourd’hui un dernier hommage à Gustave Van Bastolaer, décédé le 12 février dernier. “C’est en présence de son épouse et de son fils que Tavana Simplicio Lissant, après une minute de silence, a tenu à leur exprimer quelques mots de sympathie et de réconfort. Et c’est rempli d’émotions que son épouse a également tenu à remercier toute l’équipe municipale pour leur soutien indéfectible lors de cette douloureuse épreuve” peut-on lire sur la page Facebook de la commune.

Wilma Tehihira-Cibard, psychologue clinicienne et chargée de mission à la Direction de la Santé, a ensuite fait son entrée au conseil municipal de Punaauia.