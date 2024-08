Vols à répétition au CJA de Faa’a

La rentrée a à peine débuté et déjà des faits de délinquance pénalisent des jeunes en apprentissage. À Faa’a, deux vols ont eu lieu successivement au CJA. Dimanche et mardi matins, Poerava Yu Tsen, la directrice du CJA, est prévenue d’actes de vandalisme au sein du centre. Les voleurs se sont introduits en forçant des fenêtres. Ils ont fouillé un bureau et deux salles de classe au total. « Tout le matériel informatique, pédagogique, qui nous permettait de faire une belle rentrée, a été volé. Il y avait quatre iPads, deux ordinateurs, deux vidéoprojecteurs, du matériel pédagogique, des outils de menuiserie et de métallerie… » déplore-t-elle. « Je suis triste pour mes élèves parce qu’on a fait un grand travail en 3 ans sur ce CJA. On a retrouvé un climat scolaire serein. Mes élèves sont prêts à travailler, prêts à réussir. Et au moment-même où il faut les lancer, on leur retire ce qui peut les aider. Je ressens aussi de la colère, parce que ces personnes qui nous volent, ils volent leur avenir ».

Le lieu est pourtant sécurisé avec un gardien, et la commune a été prévenue de ces actes de vandalisme : « Je pense qu’on peut améliorer la sécurité dans le centre en installant premièrement des luminaires dans le parking puisqu’on est dans l’obscurité totale la nuit et ça aidera le gardien.Pendant ces deux cambriolages, le gardien était présent, mais il dort, il est obligé à un moment ».

Montant du préjudice estimé : 800 000 Fcfp : « Maintenant, il va falloir travailler davantage, rechercher des fonds. Et en début d’année, c’est vraiment très difficile pour nous d’obtenir ces fonds. C’est la raison pour laquelle on appelle aux dons. On a besoin de matériel informatique, un ordinateur pour la vie scolaire… Pour que les salles de classe puissent être dotées de vidéoprojecteurs et travailler dans les bonnes conditions ».

Le matériel volé est financé en partie par la coopérative du CJA. Et le CJA a un budget annuel très limité de 200 000 francs versé par la commune.

À cause de ces vols à répétition, les 25 élèves de l’établissement sont les premiers pénalisés et risquent d’être privés de sortie cette année : « L’année dernière, nous avons pu faire une sortie à Teahupo’o avec tout le personnel et les élèves. C’était juste magnifique parce qu’ils ont travaillé pour financer. Cette année, ils sont conscients qu’il va falloir travailler pour financer le matériel pédagogique au détriment des sorties pédagogiques ».

Mais malgré tout, les jeunes ne se découragent pas : « Pour les motiver, il y a d’abord une équipe pédagogique au top. J’ai la chance d’avoir de super moniteurs, de super enseignants. Ils savent et ressentent qu’ils sont soutenus par cette équipe et on reste soudés. Avec eux, ils savent qu’on ne fait qu’une seule et même équipe ».

L’an dernier déjà à la même période, un vol avait eu lieu au sein du CJA de Faa’a. La DGEE condamne à son tour ces actes. Une enquête est en cours. « Les CJA accueillent des élèves qui ont besoin d’apprendre autrement, et notamment par le biais de l’alternance enseignement général et enseignement pratique, et en effet, il y a eu des cambriolages de matériel numérique. Or, ce matériel est utile pour que ces élèves continuent d’apprendre, et surtout, retrouvent confiance en eux, et l’estime d’eux-mêmes pour réussir dans leur scolarité » déclare Matani Kainuku, inspecteur de l’éducation nationale en charge des CJA. « À l’heure actuelle, les fonds ont été répartis pour acheter du matériel, et l’argent est épuisable. Il faudra donc attendre l’enquête pour savoir comment est-ce qu’on peut ou pas les récupérer, ou refinancer de nouveaux matériels, mais c’est à discuter avec la direction générale et le ministre ».

L’équipe enseignante espère en tous les cas que le matériel sera retrouvé, car il n’est pas certain que des crédits puissent être alloués pour racheter tous ces équipements.

À noter que le CJA de Teva i Uta a aussi été cambriolé à la veille de la rentrée scolaire…