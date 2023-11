Vers une révision de la règlementation et de la fiscalité sur le tabac

« Le groupe de travail se réunira de façon hebdomadaire à partir de la mi-novembre. Les sujets abordés seront notamment l’intégration de la cigarette électronique dans la règlementation, l’étiquetage et les contrôles à l’entrée sur le territoire des e-liquides, la mise en place de licences et leur fiscalisation, l’extension de l’interdiction de publicité, les lieux de consommation autorisée, le renforcement des contrôles et l’aide au sevrage tabagique », indique le compte rendu du Conseil des ministres. En 2022, la Polynésie comptait plus de 70 000 fumeurs.

L’intégralité du compte rendu du Conseil des ministres: