Nouvelle hausse du prix du tabac depuis le 1er janvier

L’affluence n’a pas réduit dans le bureau de tabac de Nathalie Hochart à Papeete. Malgré la forte hausse appliquée depuis mai dernier, jusqu’à 300 Fcfp sur certains paquets de cigarettes, les consommateurs sont toujours aussi nombreux… « Pour l’instant, ça ne change pas. Je ne vois pas de ralentissement de la consommation de tabac. C’est toujours pareil. Peut-être qu’ils s’orientent un peu plus vers le tabac à rouler parce que c’est un peu moins cher. Mais je ne vois pas trop d’impact. »

Alors la nouvelle augmentation va-t-elle dissuader les fumeurs ? Depuis le 1er janvier, elle est de 9.1% sur les cigarettes et 11.2% sur le tabac à rouler. Ne soyez pas surpris, les prix n’ont pas encore changé en magasin… « Nous attendons la liquidation de nos anciens stocks pour pouvoir faire la variable entre les prix des fournisseurs et les prix que nous allons poser en station service et partout ailleurs », explique Viriamu Tuiho, caissier dans une station service.

Reste à savoir comment les fournisseurs vont répercuter cette hausse. Il faudra attendre quelques semaines avant de voir les prix augmenter en magasin. Peut-être décourageront-ils certains fumeurs…

Pour rappel, depuis le 1er avril dernier, les grossistes et les détaillants sont libres de fixer leur prix sur le tabac. Reste à savoir si ces nouvelles hausses seront plus efficaces…