Uratini, Hoarai et Tapunui : trois frères devenus pilotes d’avions

Uratini, Hoarai, Tapunui : les trois frères Ruta partagent la même passion du pilotage aérien. Uratini et Tapunui travaillent pour la même compagnie. Après avoir effectué, ensemble, les préparatifs de leur vol, direction le tarmac pour vérifier l’appareil. Ce n’est qu’une fois tous ces contrôles réalisés, qu’ils prennent place dans le cockpit : “On pourrait penser que le cockpit devient familial, mais il faut rester sérieux et professionnel. Les annonces restent standard, le travail reste standard. En dehors, on est une famille, mais à l’intérieur, on est pilote” indique Tapunui Ruta, co-pilote.

Aujourd’hui, le pilotage fait partie intégrante du quotidien de la fratrie. Pourtant, rien ne prédestinait les trois hommes à endosser cette fonction : “On est de Moorea, on a grandi dans le fa’a’apu, notre maman était institutrice, le papa était entrepreneur… On est pas issu d’une famille aisée. Donc il a fallu beaucoup de sacrifices pour arriver où on est aujourd’hui. Et on a de la chance, car nos parents étaient là” admet Uratini Ruta, commandant de bord.

Leur famille a en effet joué un rôle essentiel dans leur réussite : “C’est une fierté quand on a nos proches à bord. On leur fait découvrir notre métier, notre bureau, et les superbes vues qu’on a !” se réjouit Tapunui.

Les trois frères comptent bien continuer de s’envoler, ensemble, vers de nouveaux horizons…