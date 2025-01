Mytsuru Kato sur les traces de ses ancêtres japonais

Sur les photos de famille qu’elle dévoile, Mytsuru Kato n’est encore qu’un bébé d’à peine un an, tranquillement installée sur les genoux de son grand père Yazuso. Originaire du Japon, ce dernier est venu travailler au début du 20e siècle dans l’exploitation du phosphate à Makatea, laissant derrière lui sa famille.

45 ans plus tard, Mytsuru est devenue une femme épanouie, artiste de chant lyrique au sein du Conservatoire artistique de la Polynésie française, où elle est l’une des voix les plus puissantes. Élève de Peterson Cowan, elle a remporté prestigieux Prix du Public lors du concours 2025 des Voix des Outremer.

Yasuzo Kato, à Faariipiti Marcel Nobuo Kato, père de Mytsuru, est né à Makatea. Sa mère Aline est née à Rimatara, où ils se sont mariés en 1984

Élevée à la Polynésienne – « au tuhaa pae » , précise-t-elle – elle entreprend des recherches sur ses origines. « J’ai grandi dans la culture de Rimatara, mais il y avait toujours un pied qui traînait. Comme si une part de moi était remplie de Polynésiens, mais avec le côté japonais qui restait. Je ne comprenais pas pourquoi je n’arrivais pas à avancer » , confie-t-elle.

Un guide japonais et francophone l’accompagne dans ses démarches. De fil en aiguilles, celui-ci remonte le chemin des Kato et trouve un lien de parenté à Mytsuru, à Fukushima. Elle finit par s’y rendre, en mars puis en novembre 2024. « Il a appelé 50 japonais Kato de Fukushima. Il y en a un qui a déclaré connaître un Yasuzo Kato, son oncle parti à Tahiti et dont il n’a jamais eu de nouvelles. Il a accepté de me recevoir pour retrouver mes origines » , souffle-t-elle.

À Memasu, village natal de son grand-père, Mytsuru a déposé un collier de coquillages de Rimatara sur le

Les fragments du puzzle réapparaissent. Mytsuru rencontre pour la première fois son grand-oncle et ses cousines éloignées. Autre pays, autre génération, mais les liens familiaux sont renoués. Moment marquant de son voyage, son recueillement sur la tombe de ses ancêtres, où elle a pu déposer son collier de Rimatara.