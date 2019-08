Une première formation pour les aidants feti’i à Raiatea

Les neuf candidats ont un point commun : ils s’occupent d’un proche âgé ou handicapé nécessitant une surveillance et une assistance régulières à la maison. Pendant deux semaines, ils apprennent des gestes et des techniques simples qui leur faciliteront la tâche au quotidien.

“On va aborder différents sujets comme les transferts, la toilette, l’alimentation, la communication… On leur donne plein de petites astuces pour soulager leur quotidien. On part toujours de ce qu’ils font déjà, et à partir de là, on voit ce qu’on peut améliorer” explique Nathalie Martin, formatrice.

Alzheimer, Parkinson, paraplégie, trisomie…. Avant cette formation, les aidants se débrouillent comme ils peuvent pour s’occuper au mieux de leurs proches. Les gestes sont parfois maladroits ou inappropriés, mais les formatrices sont là pour les conseiller. “Ici, nous avons acquis un surplus. Par exemple, si c’est un tétraplégique, il faut savoir comment le porter pour le mettre dans le fauteuil. Avant, c’était difficile pour nous, et maintenant, c’est devenu quelque chose de simple grâce à cette formation” nous dit l’aidante Salomé Tupu. “Je garde un trisomique depuis 22 ans. J’ai galéré… J’ai travaillé avec les moyens du bord, comme tout le monde. Mais de venir ici, cela m’a apporté beaucoup, comme sur comment mieux communiquer avec eux et mieux les comprendre” nous dit encore Julie Pouira, aidante.

Grâce à une attestation, cette formation va permettre aux aidants d’accéder à une pré-qualification dans le domaine du service à la personne. Ils bénéficieront également d’une indemnité mensuelle de 50 000 Fcfp. En Polynésie, au moins 100 personnes seront formées d’ici fin 2019.