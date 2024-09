Une plomberie solidaire pour œuvrer contre les inégalités et préserver l’environnement

La fondation FACE Polynésie, en partenariat avec la Polynésienne des eaux, travaille sur le projet de plomberie solidaire depuis un an. Pour la municipalité de Papeete, cette initiative pourrait soulager bon nombre de foyers. En effet, lorsque l’usager subit une fuite d’eau, il voit sa facture augmenter sensiblement. L’abonné n’est alors pas toujours en capacité de payer sa facture et la réparation du branchement. En complément des difficultés générées par ces fuites pour ces usagers, ces fuites génèrent une difficulté pour le service de l’eau et de la gestion de la ressource.

« Les fuites d’eau, à partir du moment où c’est facturé, il faut les réparer. Et quand on a des fuites, il faut les réparer. Parfois, on n’y pense pas, parfois, on n’a pas les moyens de les réparer… » déclare Rémy Brillant, directeur général des services de la mairie de Papeete.

Ce projet de plomberie solidaire a pour vocation de venir en aide aux familles les plus modestes, en proposant un diagnostic gratuit des installations à domicile et la réparation de fuites simples le cas échéant. Il permettra aussi de préserver une ressource vitale. « Moins on consomme chez l’usager, plus on préserve la ressource. Et donc en allant réparer ou trouver des fuites chez les usagers, on va préserver la ressource. C’est un vrai travail environnemental en complément » explique Mathieu Desetres, directeur général de la Polynésienne des Eaux.

Solidaire, ce dispositif s’inscrit également dans une démarche d’insertion professionnelle. 4 jeunes en service civique vont se former sur le terrain pendant un mois. Ils seront encadrés pour réaliser les diagnostics et petites réparations, mais aussi accompagner et sensibiliser les familles à une gestion plus efficace et responsable de leur consommation d’eau. Face au manque d’effectif en Polynésie française, les professionnels espèrent faire naitre des vocations. « Je trouve ça très bien, on a besoin de jeunes pour la suite, parce que nous, on ne sera pas éternels. La formation, c’est important » affirme Damien Mahe, plombier et formateur.

« Le fait qu’ils soient immergés parmi les équipes, c’est la meilleure des façons d’apprendre. Qu’ils soient confrontés aussi à cette réalité du terrain. Avoir un rythme de travail qui sera le leur. Et dans le meilleur des cas, pourquoi pas leur offrir une opportunité de rejoindre nos équipes au sein de la Polynésienne des Eaux » ajoute Renaud Sacault, responsable adjoint exploitation Eau de Tahiti.

La plomberie solidaire interviendra dans certains quartiers prioritaires de Papeete et Pirae, à compter du 4ème trimestre 2024. La fondation FACE et la Polynésienne des Eaux espèrent par la suite étendre ce dispositif dans toute la Polynésie.