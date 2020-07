Une pétition en ligne contre les nuisances sonores en Polynésie

Car « la pollution sonore menace notre santé, les pouvoirs publics doivent agir », l’association de lutte contre les nuisances sonores en Polynésie française, Te Ora Hau, a mis une pétition en ligne.

Que ce soient des nuisances liées aux voitures « boum-boum », aux aboiements intempestifs de chiens non maîtrisés, aux « boom-box », aux fêtes sauvages organisées sans autorisation, ou encore au bateaux aux échappements « trafiqués », nombreux sont ceux à ne plus en pouvoir.



« Nous demandons une véritable prise en mains par le Pays et l’État. Que la loi s’applique, que les autorités communales, la gendarmerie, la police, les administrations, fassent respecter sans faillir la réglementation et s’il le faut demandent aux élus de renforcer la législation. Que les victimes soient écoutées, que leurs plaintes soient acceptées, que des constats et procès verbaux soient dressés, que les amendes et saisies prévues par le code pénal soient appliquées » indique l’association.

> Retrouvez la pétition ICI