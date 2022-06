Une parade nautique pour les 50 ans de Punaauia

Pirogues, Jet-Skis, paddles, clubs de plongée, pêcheurs… tous les passionnés de la mer étaient représentés hier, à Punaauia. La commune avait réuni une trentaine d’embarcations, pour le plus grand bonheur du public.

L’événement populaire s’inscrit dans la liste des manifestations des 50 ans de la commune. L’occasion pour les spectateurs de découvrir une panoplie d’activités comme l’aviron, le va’a, le surf ou encore les nouvelles formes de glisse.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Être attaché à l’océan, c’est aussi savoir le préserver. Les associations de protection de l’environnement marin qui œuvrent au nettoyage du littoral et du lagon ont été félicitées. “Le Polynésien aime la mer. On est un peuple de la mer” déclare Marie Rose Teuru, 5e adjointe au maire en charge de la culture et de l’animation.

Jusqu’à la tombée de la nuit, les embarcations fleuries ont multiplié les passages devant le public, accompagnées par les danseurs de feu.