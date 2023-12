Les fêtes de Noël ont de fortes chances de se dérouler sous les eaux. La faute à la ZCPS, la Zone de Convergence du Pacifique Sud.

« On est actuellement dans une masse d’air très humide sur la Société, et qui s’étend jusqu’au sud des Tuamotu et aux Gambier. Cette atmosphère va se maintenir dans les prochains jours, donc il faut s’attendre à un temps très nuageux sur ces zones ainsi qu’à des pluies », explique Guillaume Bouin, adjoint au responsable de la prévision chez Météo France Polynésie.

Si ce phénomène de ZCPS n’a rien d’inhabituel en cette saison, il va, en revanche, être « assez actif » et « assez durable ». « On est sur une situation anormalement pluvieuse, c’est-à-dire plus pluvieuse que ce que l’on observe habituellement à cette période. Sur la dernière décade de décembre, en général, on a 5 à 6 jours de pluies et environ 100 litres d’eau par mètre carré. Là, on est sur des valeurs supérieures. On attend davantage de journées pluvieuses et des quantités plus importantes que la normale », précise Guillaume Bouin.

Un contexte qui peut se révéler « potentiellement dangereux » pour les habitants des zones concernées. « La difficulté, c’est de savoir précisément où vont se produire ces pluies et à quel moment. C’est une tendance pour les prochains jours, assez générale. La meilleure solution, c’est de rester bien informé de l’évolution de la situation (…) de manière à mieux se préparer en cas d’épisode intense », ajoute le météorologue.

Seule bonne nouvelle : aucun signe de formation d’une éventuelle dépression tropicale. « Il n’y a pas de phénomène cyclonique attendu dans les prochains jours », assure ainsi Guillaume Bouin.