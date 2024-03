Une marque de cosmétiques fait don de 35 000 dollars à Bora Bora Animara

L’influenceuse et entrepreneuse Léna Mahfouf est actuellement à Bora Bora, sous l’invitation d’une célèbre marque de cosmétiques qui est présente sur l’île et célèbre ses 25 ans. Mais c’est la troisième année consécutive qu’elle se rend sur la perle du Pacifique, et comme à chacune de ses venues, la marque en profite pour faire un don à une association de la place.

Cette année, c’est à Bora Bora Animara, qu’elle a souhaité faire un don : d’abord un chèque de 25 000 dollars, et ensuite via un don de 10 000 dollars de l’un de ses employés qui avait gagné un jeu de cohésion organisé par l’entreprise, soit 35 000 dollars en tout (environ 3,8 millions de Fcfp).

C’est la première fois que l’association reçoit un don aussi important. Elle avait reçu en 2018 un pick-up de 3 millions de Fcfp de la part d’un couple de touristes américains, pour les aider à transporter les chiens et chats errants de l’île. Plusieurs hôtels de Bora Bora donnent également chaque année entre 200 à 300 000 Fcfp à l’association. « Et la mairie nous donne 9 millions par an pour stériliser les chiens et chats de la commune. Des fonds qui proviennent de la taxe de séjour » explique Jenny, une bénévole, qui se félicite de l’implication de la commune.

Bora Bora Animara dispose d’un terrain de 4 000 mètres prêté à titre gracieux par la commune sur lequel ont été construites 5 cages : « avec cette somme reçue par la marque, nous souhaitons faire une extension du refuge et construire 8 cages supplémentaires. Notre souhait, c’est un peu de devenir comme le SIGFA à Punaauia ».

Par ailleurs, depuis 2017, 53 chiens de l’association ont été expédiés dans le monde entier : Allemagne, Angleterre, États-Unis… par des touristes ayant eu des coups de cœur pour des chiens et chats de Bora Bora.