L’influenceuse Léna Situations est à Bora Bora

Elle est l’une des personnalités françaises les plus populaires sur les réseaux sociaux. Léna Mahfouf alias Léna Situations est en ce moment à Bora Bora à l’invitation d’une marque canadienne. L’occasion pour la jeune femme de 26 ans, de réaliser le rêve de son père : « Chaque année la marque américaine Tarte organise son « Trippinwithtarte » (…) cette année c’est à Bora Bora et au milieu de toutes les Américaines, ils ont invité une Française. (…) La raison pour laquelle j’a sauté sur l’occasion, c’est que pour la première fois dans un si gros voyage, j’ai le droit d’inviter un ou une « +1″ peu importe son nombre d’abonnés (…) Alors devinez qui j’ai amené ? Mon papa ».

Un papa aux anges : « Je suis hors du temps, c’est magique » a-t-il réagi.

Léna espère avoir le temps de visiter le fenua. La star du net a déjà croisé certains de ses fans polynésiens. Peut-être aurez-vous vous aussi la chance de la rencontrer…

Et pour ceux qui ne la connaissent pas : c’est en 2012 que Léna Mahfouf s’est lancée sur la Toile, d’abord avec un blog, puis en 2017 sur YouTube. Sur sa chaine, elle raconte des moments de vie et séduit rapidement les internautes par sa simplicité. Désormais connue sous le pseudonyme de Léna Situations, elle est présente sur plusieurs plateformes, a publié un livre de développement personnel (intitulé Toujours plus, + = + ) vendu à plus de 350 000 exemplaires, et même lancé sa marque de vêtements et objets lifestyle. En 2021, Léna Situation figurait parmi la liste de classement Forbes 30 Under 30 France de Forbes, dans la catégorie Cinéma et Entertainment. L’année dernière, en 2023, elle faisait partie du classement des femmes de l’année du magazine.