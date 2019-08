Une conférence pour les femmes et par les femmes à la Maison de la Culture

Après la conférence “C comme Diamant” organisée en 2018 sur les clés du leadership et l’entrepreneuriat social pour les femmes, Stéphanie Mareva Failloux revient cette année avec “Leadership Diamant & Social Business – La Voix des Femmes”, toujours au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Elle y présentera les outils et valeurs du leadership éclairé (diamant) en première partie, et une douzaine de femmes d’horizons variés ayant lancé leur projet qui ont tous du sens et un impact, prendront ensuite la parole pour partager leurs expériences.

Seront présentes : Poerani Albert et Justine Restelli (TE NATI), Sara Aline (Ecole Api, Parents Autrement), Aline Bessières (ICS Conseil, Tahiti Women Forum), Nathalie Colin-Fagotin (FamiliPsy), Audrey Lachaud (Food & CookLab), Elodie Lansun (Avis), Capucine Moyrand (PRISM), Moea Péreyre (Nana Sac Plastique), Heiura Itae-Tetaa (Speak Tahiti), Jennifer Tchakouté (C Reva), Laura Théron (Arioi) et Loanah Wong (Druidesse).

Dominique Morvan sera également présente en introduction de la conférence. Elle parlera, entre autres, du prochain Dixit qui sera consacré aux femmes dans le travail.

“Le monde a besoin que les femmes se lèvent, agissent et suivent leurs rêves” déclare Stéphanie Mareva Failloux, d’où l’organisation d’une telle conférence qui a pour ambition d’inspirer les femmes à développer leurs qualités de leader, les encourager à lancer des projets entrepreneuriaux ou associatifs à impact social, sociétal ou environnemental, et contribuer ainsi à être actrices du changement nécessaire aujourd’hui. “Les valeurs féminines de partage, de préservation, de transmission, de créativité, de compassion, doivent prendre le dessus afin de changer le paradigme dominant, notamment par le biais de l’entrepreneuriat” poursuit Stéphanie, une femme aux multiples casquettes (conférencière, agent d’artistes, social entrepreneur, conseillère en investissements etc.).

PRATIQUE :

Ouvert à toutes les femmes

Mercredi 21 août

18 heures (ouverture à 17 h 30)

Petit Théâtre de la Maison de la Culture

Billetterie Fenua Moove : 1 700 Fcfp (conférence et cocktail dînatoire avec des produits locaux)

Page Facebook de l’événement