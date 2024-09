Une campagne de stérilisation de chiens et chats à Huahine

En 2022, une enquête révèle que Huahine compte 3 000 chiens pour environ 6 000 habitants. Un constat alarmant qui ne laisse pas les associations pour la protection des animaux insensibles. « Il y a un gros souci, c’est l’information. Il faudrait qu’il y ait des campagnes comme il y a pour la POD (lutte contre la filariose, Ndlr) comme il y a quand on fait des recensements etc. On paye des gens, des groupes, ils rentrent dans les maisons, ils informent sur la condition animale, sur les risques, sur ce qu’il faut faire… Et après, on pourra avoir des chiffres et passer à l’action » indique Nathalie Aa, présidente de l’association Te Here i te mau Animara no Huahine.

Grâce à l’octroi d’une subvention de 5 millions de francs de la direction de l’Environnement en décembre 2023, l’association a mis en place une compagne de stérilisation. Plus de 300 chiens et chats ont déjà été opérés : « Le but de notre association, c’est aussi de responsabiliser un peu les propriétaires. Donc, on leur demande 2 500 francs, et l’association participe au reste. Peu importe le nombre d’animaux dans le foyer, on demande 2 500 francs » explique Hereau Yung, membre de l’association.

Malgré cette action pour freiner l’augmentation de la population animale de l’île, les abandons d’animaux restent toujours nombreux. En témoignent ces 2 chiots, signalés par des touristes et récupérés par l’association : « Ils ont été stérilisés grâce à la campagne de stérilisation. Ils ont aussi été vaccinés. Nous, on fait l’intermédiaire et c’est une association qui prendra ensuite le relais sur Tahiti pour les envoyer sur la métropole où ils ont été adoptés » indique la présidente de Te Here i te mau Animara no Huahine.

Si l’association continue ses actions de sensibilisation et d’aide, elle constate un autre problème consécutif de la surpopulation canine : les attaques de chiens qui se multiplient au quotidien.