Teumere Shan et Roane Atu sont Miss et Mister Papara

La soirée a été digne d’un show de Miss Tahiti. Devant un jury composé notamment de Miss Heiva 2024 et Mister Tahiti 2024, les candidats ont défilé dans plusieurs tenues : chemises et robes assorties, costumes végétaux ou encore en maillot.

Une soirée d’élection très festive. Le concours d’élégance a réuni 5 jeunes femmes et autant de jeunes hommes. Après 4 passages et des questions orales, les résultats ont été dévoilés. Teumere Shan, remporte le titre de Miss Papara et Roane Atu celui de Mister Papara.

Le Palmares

Miss Papara : Teumere Shan

1ère dauphine : MAHAI Samcyale

Mister Papara : Roane Atu

1er challenger mister papara TEIHOTAATA Kahea