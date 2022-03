Un repas pour les malades polynésiens à Paris

Le repas des malades polynésiens est traditionnellement un temps fort du séjour parisien de la CAPL lors du Salon International de l’Agriculture. Offert par le président Edouard Fritch, le ministre de l’agriculture Tearii Alpha et la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire, ce repas a réuni à la Délégation de la Polynésie française une cinquantaine de malades et leurs accompagnateurs autour d’un ma’a Tahiti.

Jean Tama, vice-président de la CAPL, Steeve Lefoc, Directeur de cabinet du ministre de la culture, Heimana Ahmin, Secrétaire général de la chambre consulaire et Caroline Tang, Déléguée de la Polynésie française sont venus partager ce moment avec les malades évasanés.

Caroline Tang a remercié les associations A Tauturu Ia Na et Te Ramepa Ora ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré pour que ce temps de fraternité soit une complète réussite. Au terme de ce déjeuner, les participants ont reçu des invitations au salon international de l’agriculture offertes par Thomas Moutame, président de la CAPL.