Un premier séminaire sur le cocotier du 4 au 8 novembre

Ce séminaire qui réunira les représentants de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, débutera par la présentation d’éléments d’état des lieux de la filière cocotier et de ses enjeux.

Des ateliers de travail seront ensuite organisés afin de proposer des recommandations et de déterminer les actions qui verront le jour dans le cadre du projet PROTEGE pour les 3 années à venir.

Enfin, ce séminaire sera l’occasion de valoriser l’expertise développée par la Polynésie française en termes de production et la valorisation des produits issus de ses cocoteraies, grâce à l’organisation de visites de terrain auprès d’acteurs de la filière.

Les autres sujets dans le compte-rendu du Conseil des ministres :

Fonds intercommunal de péréquation : avis favorable du Gouvernement sur le projet de décret fixant pour les années 2017 et 2019 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie française

Trois projets d’investissement d’entreprises soutenus par le Pays

Maintien des prix des hydrocarbures au 1er novembre

Modification de la formule de calcul de prix des médicaments remboursables

Approbation des programmes des vols internationaux et de cabotage de la saison IATA Hiver 2019-2020

Création de l’agence d’aménagement et de développement durable des territoires de la Polynésie française

Aide à l’équipement en radiocommunication en faveur des pêcheurs professionnels

Cinquième édition du Forum des formations et métiers du tourisme

Soutien à la CCISM pour la deuxième édition du « Passeport tourisme »

Soutien à la course de voiliers trans-pacifique de Los Angeles à Tahiti

Subvention au comité du tourisme de Taiarapu-Ouest

Soutien aux associations oeuvrant dans le domaine de la culture et de l’environnement

Elaboration d’un schéma de promotion et de cohésion sociale

Revalorisation progressive du taux de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

Soutien aux associations oeuvrant dans le domaine de la santé

Soutien à la Fédération polynésienne de rugby