Un préavis de grève déposé à l’OPT et dans ses filiales

La CSTP/FO, la CSIP, O Oe to oe rima, et les syndicats Sapot, Sapot Fare rata, Sapot Onati et Sapot Marara paiement ont déposé vendredi un préavis de grève à l’OPT. Ils dénoncent les « conditions dans lesquelles la ministre de tutelle (Vannina Crolas, NDLR) a enfoncé le dialogue social s’agissant des derniers ajustements des dispositions conventionnelles applicables aux personnels du groupe OPT ».

Le mois dernier, sur le plateau de TNTV, Vannina Crolas soulignait « la situation préoccupante du groupe OPT. Depuis 2019, il cumule un déficit réel cumulé de près de 8 milliards. L’année 2022, s’est terminée avec un déficit de 2 milliards avec la subvention du pays. Sans la subvention du Pays, ce serait 3 milliards puisque chaque année. L’année dernière, le Pays a octroyé 1 milliard à l’OPT. Donc, devant ce constat, lors du conseil d’administration de l’OPT qui a eu lieu le 27 mars dernier, nous nous sommes mis d’accord, en tout cas, nous avons envisagé qu’il y ait des efforts partagés entre le Pays, qui par une octroie de subvention complémentaire éventuelle à condition que la demande soit justifiée par des pièces justificatives, comptables, certifiées.

Ensuite, par la direction en identifiant des niches d’économie pour réduire les dépenses et des leviers de croissance également pour augmenter les recettes et le personnel par un gel. Alors, ce n’est pas une réduction des avantages, c’est un gel momentané. Donc, une suspension momentanée de certains avantages, et ce n’est pas tous les avantages comme on a pu le lire sur Tahiti infos, c’est une partie des avantages. »

Un « gel momentané » qui ne semble pas convenir aux agents de l’OPT puisqu’il fait l’objet du premier point du préavis déposé vendredi. Pour les syndicats, c’est un grand « non ».

En tout, 24 points sont inscrits, parmi lesquels l’uniformisation de la prime d’efficience aux entités OPT, Fare Rata et Onato, la présentation des orientations et de la stratégie du groupe, mais aussi une demande de « transparence sur la stratégie du Pays vis-à-vis de l’arrivée de Google ». Pour rappel, le Cesec a approuvé cette semaine un projet de loi sur l’installation des infrastructures de Google en Polynésie.

Sans accord, la grève devrait débuter le 25 juillet à 00h, alors que le Pays accueille des athlètes du monde entier pour la première épreuve des JO se déroulant en Polynésie.