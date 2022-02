Un partenariat entre l’instance nationale des experts comptables et l’Ordre de Polynésie

Lors de son passage à Paris en mars 2021, le ministre Yvonnick Raffin avait tenu à rencontrer Lionel Canesi pour envisager un rapprochement de l’instance nationale des experts comptables avec le tout jeune Ordre de Polynésie française, afin de contribuer à une structuration optimale de la profession comptable. Ce premier échange avait été suivi, en octobre dernier, d’une rencontre entre Lionel Canesi et Vincent Law.

Lors de cet entretien Lionel Canesi a tenu à rappeler le rôle de l’expert-comptable au sein de l’économie réelle, tant en accompagnement au développement qu’en soutien en période de crise. L’expert-comptable, tiers de confiance et économiste du quotidien, peut créer un lien entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques, en apportant des solutions concrètes et un “service après loi”, tant en matière fiscale que sociale. Par ailleurs, Lionel Canesi a salué les efforts du gouvernement polynésien en matière de refondation de la fiscalité, en particulier la contribution pour la solidarité visant notamment à mettre les importations à contribution pour assumer la charge du système social.

En marge de la rencontre, les deux présidents ordinaux ont signé, en présence du président Edouard Fritch, une convention scellant l’alliance entre les instances nationales et locales. Grâce à ce partenariat, les experts comptables de Polynésie française bénéficieront de l’apport du Conseil supérieur tant en matière de formation que d’accompagnement de la montée en puissance de l’Ordre.