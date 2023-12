Un nouvel Airbus pour Air France sur la ligne Papeete-Paris-Papeete

C’est le premier avion de ce type sur le trajet vers la Polynésie. Le nouvel Airbus 350 d’Air France est arrivé ce dimanche matin. Du côté des passagers, le verdict est plutôt positif : « C’était très bien, confortable« , confie une touriste.

Le commandant de bord, Rodolph Nemeczek, vole depuis deux ans sur ces appareils : « L’Airbus A 350 est le dernier né de la famille Airbus. Il est très rapide. Il consomme très peu, il est extrêmement confortable et il vous emmène partout. »

« On a beaucoup plus de sièges disponibles en premium. En business, on a 48 sièges. On en a 32 en premium éco. Et on a une montée en gamme en terme de produit, détaille le directeur de la compagnie en Polynésie, Jean Luc Mevellec. On a des écrans beaucoup plus grands, on a de l’USB A, de l’USB C. On a plus de 250 films disponibles. C’est vraiment le meilleur produit qu’on peut trouver dans l’industrie aujourd’hui. »

Un aperçu en Business

À partir du 31 mars 2024, les 5 vols hebdomadaires au départ de Papeete seront effectués progressivement par ce nouvel avion.

Du 31 mars au 31 mai, 2 vols par semaine (sur 5) seront opérés par l’Airbus 350. À partir du 1er juin, ce sera l’intégralité des 5 vols hebdomadaires.

« Air France est dans une montée en gamme. Aujourd’hui, on a 5 appareils de ce type qui sont dans la flotte. On en a une dizaine qui arrive jusqu’au mois de juin. Donc, il était tout naturel d’en faire profiter nos clients Polynésiens. Et surtout, ça va permettre d’avoir une meilleure offre pour les clients qui viennent dans les hôtels de luxe de la Polynésie. »

Au fenua, la compagnie affiche des taux de remplissage élevés. « On est au-delà de 85% ce qui est très fort avec une cabine business qui est la première à se remplir d’où l’investissement dans cette nouvelle cabine avec beaucoup plus de sièges en business ».

88 PNC sont basés en Polynésie. « On contribue à hauteur de 500 millions à la CPS tous les ans », rappelle le directeur. .