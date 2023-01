Un ancien Airbus d’ATN recyclé… en porte-clés

Air Tahiti Nui avait pris possession de cet Airbus A340-300 en janvier 2002 pour s’en séparer en décembre 2018 après plus de 65 000 heures de vol, rappelle le site spécialisé simpleflying.com, qui rapporte l’information. Un an plus tard, ATN avait retiré tous ses Airbus de la circulation pour passer aux Boeing 787, plus économes en carburant.

Le « Bora Bora » a donc été désossé et certaines parties de son fuselage viennent d’être recyclées en porte-clés qu’il est possible d’acheter pour la somme de 32,95 euros, soit un peu moins de 4000 Fcfp.

Toutes les pièces sont numérotées et la série, commandée à la société spécialisée Aviationtag par ATN, pour fêter ses 25 ans d’existence, a été limitée à 10 000 exemplaires. Une façon originale de conserver dans sa poche un bout de l’histoire aérienne du Fenua.

« C’est vraiment intéressant de donner une nouvelle valeur à des choses qui vont normalement à la casse. Et les livrées des appareils d’ATN ont toujours été plébiscitées dans le monde pour leur beauté. Chaque pièce est différente, unique, car elles sont découpées sur le fuselage », explique à TNTV, Torea Colas, le directeur markéting et communication de la compagnie.

En revanche, ATN ne vendra pas directement les porte-clés qui sont uniquement disponibles sur le site de l’entreprise chargée de les produire ou chez les revendeurs de celle-ci.

La compagnie au tiare fêtera officiellement ses 25 ans d’existence le 20 novembre 2023. Des animations et des jeux-concours seront organisés pour marquer l’évènement.