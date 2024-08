Un nouveau projet immobilier pour redynamiser Papeete

Aux commandes de ce nouveau projet immobilier, Nicolas Gourdon, un architecte qui a une vision novatrice pour dynamiser ce quartier de Papeete. L’équipe est celle qui a redonné vie à l’hôtel Kon Tiki, immeuble voisin, face à la gare maritime.

Les promoteurs souhaitent que la population se réapproprie ce coin de la ville grâce à des bâtiments de standing : « C’est un quartier qui était un peu laissé à l’abandon et il y avait une volonté de travailler à la rénovation urbaine, ne plus construire forcément de nouvelles opérations à chaque fois dans des lieux naturels, mais venir rénover ou reconstruire dans la ville, simplement parce que c’est plus écologique. Et ça permet d’avoir la proximité des lieux de travail et des logements dans un même quartier ».

Le bâtiment en projet





Le maire de Papeete Michel Buillard voit en ce projet un nouveau souffle pour la capitale : « J’ai rencontré le promoteur de cette opération il y a quelques années et j’ai bien senti qu’il avait cette volonté de rénover la ville en fonction des besoins d’aujourd’hui ».

Le bâtiment sur 8 niveaux accueillera 12 bureaux en 1ʳᵉ ligne et 42 appartements en partie arrière avec parkings. Car pour convaincre la population de revenir vivre dans la capitale, la présence de parkings est indispensable, selon l’architecte.

Fin des travaux prévue : 1er trimestre 2026.

Le Papeete de demain se dessine. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Un projet similaire est porté par le Pays, sur un terrain voisin, à côté de la centrale électrique Vairaatoa. L’appel à projets est lancé pour développer un parking, des commerces et la rénovation d’un bâtiment. « L’idéal, je pense, c’est d’urbaniser de plus en plus la ville. C’est un travail qui doit être fait de manière programmée, planifiée, avec notamment le développement des transports en commun et des pistes cyclables, qu’on est en train d’étudier aujourd’hui. Donc ça s’inscrit dans une bonne dynamique et dans la vision qui doit être appliquée » indique Jordy Chan, ministre des Grands Travaux et de l’Équipement.

Les promoteurs travaillent avec les propriétaires fonciers du quartier. L’idée est de fédérer et de penser à des projets de construction en même temps qu’à la rénovation de vieux bâtiments.