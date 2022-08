Un nouveau pasteur pour l’Église adventiste du septième jour à Bora Bora

Herehia Hanere et sa famille ont été présentés vendredi matin à la communauté, en présence du président de l’Église adventiste du septième jour en Polynésie française, Roger Tetuanui. Cela faisait dix ans qu’il n’y avait pas eu de pasteur “fixe “à Bora Bora. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et d’émotion que la communauté a reçu son nouveau pasteur.

Après le culte, la famille pastorale a été accueillie et bénie.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La mission du pasteur Hanere est de soutenir les fidèles et les guider : “Comme c’est écrit dans la Bible, la mission est de préparer un peuple pour le retour glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. (…) Sans communauté, il n’y a pas d’Église, et sans Église, il n’y a pas de pasteur, il n’y a pas de serviteur. Il est très important que l’Eglise et la communauté puissent travailler ensemble”.