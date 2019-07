Un kit éducatif pour sensibiliser les plus jeunes au respect de la biodiversité

La Polynésie française, avec sa zone économique exclusive (ZEE) de 5 millions de km², répartie entre 5° et 30° de latitude sud, présente une grande diversité de climats – des Marquises tropicales humides aux Australes sub-tempérées, ainsi qu’une grande variété de milieux et d’habitats – des îles hautes basaltiques aux atolls calcaires soulevés.

Cette diversité des milieux et des climats, alliée à l’isolement des îles et aux hasards de la reproduction et de la dispersion des espèces, a permis l’émergence d’espèces uniques au monde retrouvées seulement sur nos îles : les espèces dites endémiques. Ce patrimoine naturel est néanmoins mis à mal, avec un nombre d’espèces menacées de disparition en constante augmentation. Les principales causes d’érosion de la biodiversité reconnues à l’heure actuelle au niveau mondial sont la destruction et la fragmentation des habitats naturels, la surexploitation des ressources, les invasions par des espèces introduites et l’impact du changement climatique.

La Polynésie française n’est pas épargnée par ces menaces, avec une démographie en constante augmentation, des milieux de plus en plus perturbés et est soumise au phénomène de mondialisation facilitant l’introduction d’espèces potentiellement envahissantes.

Dans la lutte contre les espèces envahissantes, la stratégie la plus efficace est la prévention contre de nouvelles introductions. Ceci est particulièrement vrai en Polynésie française car de nombreuses îles restent encore relativement épargnées, protégées notamment par leur isolement géographique. C’est pourquoi il est important de sensibiliser la population à prendre des précautions lors des transports de marchandises et autres déplacements.

La prévention, pour être efficace, nécessite une réappropriation par la population de son patrimoine naturel. La direction de l’Environnement a donc décidé de s’adresser aux plus jeunes. Un kit éducatif complet à destination des élèves du troisième cycle (CM1, CM2, 6e) sera distribué à la rentrée scolaire prochaine.

Préparées en relation avec la direction générale des Enseignements et de multiples partenaires, les différentes activités abordent les notions d’espèce, de biodiversité, d’habitat, de régime alimentaire, de statut biogéographique (endémique, indigène, envahissante), d’impacts des espèces envahissantes, de mode de dispersion, de répartition des espèces ou de patrimoine naturel, autour de trois thèmes :

1- Les espèces de Polynésie française

2- La répartition des espèces sur le territoire

3- La dispersion des espèces envahissantes

Le kit contient diverses activités (1 jeu memento de 40 cartes, 1 jeu des 7 familles de 42 cartes, 1 jeu du vini incluant un plateau de jeu, un paquet de 40 cartes (20 cartes « question » et 20 cartes « chance »), 6 pions et 2 dés, 1 schéma de bassin versant plastifié (format A1) et un paquet de 51 cartes « crustacés et poissons », 4 fascicules sur les fourmis communes et 1 clé USB incluant 7 activités multimédia accessibles sur PC et Android. Ces 7 dernières activités ainsi que le fascicule sur les fourmis sont accessibles et téléchargeables par tous sur le site de la Direction de l’environnement en cliquant ICI

