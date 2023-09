Un événement pour les porteurs de projets à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme

La journée mondiale du tourisme sera célébrée le 27 septembre. Cette année, le service du tourisme et Tahiti tourisme mettent l’accent sur les porteurs de projets.

Une journée portes ouvertes aura lieu dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française.

Objectif : rendre accessible l’ensemble des informations nécessaires pour concrétiser un projet, les démarches administratives ou encore l’obtention d’aides publiques.

Durant cette matinée, les porteurs de projets et les professionnels du secteur pourront rencontrer divers services, administrations ou entités comme :

Le Service du Tourisme, le Service Des Énergies ;

L’Agence de Développement Économique, la Direction Générale des Affaires Économiques, la Direction Polynésienne des Affaires Maritimes, la Direction de la Jeunesse et des Sports, L’Institut de la Jeunesse et des Sports ;

La Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers, PRISM – l‘incubateur de startups polynésiennes, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), la Société de Financement du Développement de la Polynésie française, Invest in Pacific, le réseau Initiative Polynésie française et la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement – Te Ora Naho.

Le 27 septembre, diverses animations sont aussi prévues à Tahiti, Moorea, mais aussi aux Marquises. Les comités du tourisme de Nuku Hiva, Fakarava, Teva i Uta, Moorea, Raivavae, Ua Huka, Rurutu, Tubuai et Huahine célèbreront cette journée.

À Tahiti et Moorea les sites touristiques seront animés tout au long de la journée, à quelques heures d’intervalle. Le marché de Marapuru à Paraita, le Musée de James Norman Hall, le Musée de Tahiti et des îles et le Musée de la Perle offriront des visites libres et des animations traditionnelles.

Les sites touristiques gérés par le Service du Tourisme seront aussi animés : les 3 Cascades, le Jardin de Vaipahi et la Tahua Ovini à Faa’a.