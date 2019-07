Un boot camp pour adolescents à Raiatea

Durant cinq jours, des adolescents de 14 à 17 ans vont vivre une expérience inédite. Ils participent à un boot camp orchestré par Hiti Mennesson : “Ils ont tous un potentiel en eux. On travaille beaucoup sur la confiance en soi pour pouvoir développer ce potentiel que chaque adolescent a à l’intérieur de lui-même”.

L’ambiance est presque militaire. Mais pour cette édition, le coach a décidé de mettre en avant la communication. Des cours de développement personnel sont également au programme. Parmi les thèmes abordés, “comment bâtir une meilleure relation avec sa famille, ses parents. Il faut savoir que certains de ces jeunes sont addicts aux écrans. Et les écrans nous désociabilisent de notre entourage. Ils travaillent aussi sur la valeur du caractère” explique Hiti.

Drogue, tabac, alcool, suicide… Ces adolescents viennent de milieux différents avec leurs lots de soucis. Souvent pris dans l’engrenage, ils ont besoin d’être aidés. Ici, ils trouvent une oreille attentive et surtout, le soutien nécessaire. “Dès la première soirée au boot camp, on s’est tous mis d’accord qu’ici, il n’y avait pas de jugement. Donc c’est plus facile pour nous de s’exprimer sur nos problèmes. (…) Cela nous libère intérieurement parce que souvent, ce sont des problèmes dont on ose pas trop parler aux parents” confie Raihei. “Il y a beaucoup d’échanges, de confiance, de pardon… Car c’est vrai que parfois on fait des bêtises, mais au moins, on arrive à être pardonné, et c’est ce qu’il n’y a pas à la maison où il y a beaucoup de conflits, de bagarres…” ajoute Tamatoa. “Cela m’aide beaucoup, parce que quand tu racontes ton histoire, cela te fait du mal mais aussi du bien en même temps, cela nous soulage” dit encore Mehiti.

C’est donc un grand pas en avant pour ces jeunes. À l’issue de ce rassemblement, ils devraient gagner en maturité et en confiance.