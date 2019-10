Turama vous éclaire sur le démarchage à domicile

L’enquête Fetii Fenua a commencé dans les foyers. Comment différencier un enquêteur d’un démarcheur ?

“Déjà, pour apporter une petite définition du démarcheur, c’est le commerçant qui va chez l’habitant ou sur son lieu de travail.”

Si j’achète auprès d’un démarcheur : quels sont les avantages ? Les risques ? Comment annuler une commande ?

“L’avantage est qu’on n’a pas à se rendre au magasin parce que c’est le magasin qui vient directement chez nous. Il peut y avoir des inconvénients si on ne lit pas son contrat et qu’on ne le comprend pas. Il y a possibilité d’annuler le contrat, il suffit de remplir le bordereau de rétraction qui est joint automatiquement au contrat et le renvoyer en accusé de réception directement au commerçant.”

Si un démarcheur abuse par exemple de ma grand-mère, comment prouver qu’il y a eu abus ?

“Déjà, si la grand-mère par exemple ne parle qu’en tahitien, on pourra constater que la grand-mère n’a rien compris parce que ce n’est pas elle qui a rempli le document. Après c’est un peu difficile de prouver parce qu’il faudra entendre les deux parties, c’est-à-dire la grand-mère et le commerçant.”

Pouvez-vous définir la situation de faiblesse d’un client ?

“Les exemples auxquels ont eu à faire, la plupart du temps, ce sont des personnes qui parlent en tahitien et le commerçant qui était là ne parlait pas du tout le tahitien, du coup le papy qui était là ne comprenait pas du tout ce qu’il signait.”

Peut-il y avoir des cas de poursuites judiciaires ?

“Oui, mais la DGAE n’encourage pas cela, elle encourage plutôt l’arrangement à l’amiable.”

Certains vendeurs font pression : si la commande engendre des problèmes financiers peut-on revenir sur sa décision ?

“Il y a toujours la possibilité de revenir sur sa décision. Il y a un délai de rétractation qui est prévue par la loi du Pays qui encadre le démarchage à domicile, qui est de 7 jours pour Tahiti, juste après la signature du contrat, et de 30 jours pour les îles, juste après la signature du contrat aussi. Et donc la procédure pour annuler le contrat serait de remplir le bordereau de rétraction et de l’envoyer en accusé de réception au magasin, tout simplement.”

Comment avoir des informations sur ces démarches ?

“Il y a le site web de la DGAE, www.dgae.gov.pf, ou bien venir directement au bureau ou nous appeler au 40.50.97.97.”