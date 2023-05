Trois mois après son inauguration, le marché de Papara toujours fermé

Il est complètement vide, les portails sont fermés et cadenassés : le marché de Papara n’accueille toujours pas de commerçants à ce jour. Et pourtant, il y a trois mois, la commune avait mis les bouchées doubles pour se préparer à l’ouverture et inaugurait même la structure le 24 février dernier.

« On attendait les infos, la conformité… Le jour J, on était en réunion avec la ComCom et le ministre Bouissou, car c’est lui qui suit le projet. Et il nous a annoncé que voilà, le marché allait être inauguré le 24 février » indique Sonia Punua, maire de Papara. Mais depuis, le chapiteau qui a coûté près de 45 millions de Fcfp reste clos. Les artisans autrefois installés autour ne sont plus là, et la population commence à trouver le temps long…

Le point bloquant serait le montant de location des emplacements d’exposition et de vente. Un point qui devait être évoqué en conseil municipal, mais qui n’a pas fait l’objet d’un vote. « C’est vrai que c’est inquiétant pour nous. La conformité a été demandée, mais le jour de l’inauguration, il nous restait à installer les gouttières au niveau des vestiaires. Après, on pourra ouvrir. Cela devrait se décider dans les semaines à venir. Il y aura un conseil municipal pour fixer les tarifs, mais on ne mettra pas de gros tarifs » précise la tavana.

Le prochain conseil municipal devrait se tenir sous 2 semaines. La date n’est pas encore fixée, ni l’ensemble des points à l’ordre du jour.