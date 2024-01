Transport scolaire : un renfort de deux bus supplémentaires à Moorea

Le renfort de deux bus supplémentaires doit permettre l’amélioration du transport scolaire des jours à venir. Pour rappel, les bus scolaires circulant sur l’île sont tous titulaires de documents administratifs à jour (cartes violettes, assurances), et les chauffeurs sont tous titulaires de l’attestation de qualification professionnelle, permettant la prise en charge de passagers.

Le ramassage scolaire commence à 5 h 30 pour les collégiens et démarrent à 6 h 30 pour les écoliers. Des affinements du plan de transport seront effectués par le transporteur avec les établissements scolaires, chargés d’informer les familles.

Depuis le 15 janvier, les horaires des écoles de Haapiti et de Papetoai ont été modifiés comme suit : de 8 heures à 15 h 30, les lundis, mardis et jeudis. Et les mercredis, de 8 heures à 12 heures, et les vendredis, de 8 heures à 11 h 30.

Aucun changement d’horaire n’a été effectué pour le CJA de Vaiare. En revanche, la difficulté rencontrée par ces élèves, ont conduit le ministère de l’Éducation à organiser des réunions de travail avec le ministère des Grands travaux et la commune de Moorea, sur la question problématique de la voirie qui ne permet pas aujourd’hui, le passage de bus scolaire.

Enfin, il est rappelé aux lycéens et aux étudiants, résidant à Moorea, et effectuant leur scolarité à Tahiti, qu’ils bénéficient désormais de la gratuité du transport terrestre de leur domicile vers le quai de Vaiare et inversement, avec le nouveau transporteur, Taaroa Guilloux. La montée dans le bus se fera sur présentation du carnet de correspondance ou de la carte d’étudiant. Trois rotations sont mises en place, le matin à 4 heures, et deux dans l’après-midi, à 16 h 30 et à 18 heures du quai de Vaiare vers leur domicile.