Transfert des aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa à la Polynésie : la convention est signée

« À la demande du président de la Polynésie française, le transfert des trois aérodromes dits secondaires de l’État sera effectif à compter du 1er octobre 2020, après avoir été reporté en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19.

En contrepartie d’une dotation financière versée chaque année par l’État pour couvrir les nouvelles dépenses, le Pays se voit ainsi confier la propriété et la gestion de ces aérodromes », annonce un communiqué.

« À titre exceptionnel, l’État s’engage dans cette convention à contribuer au financement des opérations de rénovation des pistes de Raiatea et Rangiroa, est-il également mentionné. »

La signature de cette convention a été précédée « d’importantes discussions techniques menées au sein du groupe de travail co-présidé par le secrétaire général du haut-commissariat et le ministre en charge des transports interinsulaires, avec l’appui et l’expertise du service d’État de l’aviation civile et de la direction de l’aviation civile.

Le transfert des aérodromes d’État est ainsi l’aboutissement d’une forte mobilisation et d’un large travail partenarial des services de l’État et du Pays. »