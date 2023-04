Toahotu : Top départ pour la pose du câble Natitua Sud

L’image est symbolique, et le moment très attendu. Le câble sous-marin Natitua Sud relié à Tahiti, son tirage vers les Australes va pouvoir commencer. Après le raccordement de 10 îles des Tuamotu et Marquises grâce à la pose de Natitua en 2018, suivi du raccordement de 10 autres îles de ces archipels, Natitua Sud est le 3è projet de câble domestique du groupe OPT. Il permettra de proposer la fibre optique aux habitants de deux îles de Rurutu et Tubuai.

« C’est une petite 1ère étape, les opérations ne sont pas terminées, prévient Vairani Davio, chef de projet câble sous-marin à l’OPT. Il convient de le raccorder au réseau terrestre. On a un tronçon terrestre à faire jusqu’à la station de Taravao, et le raccordement va se faire à l’intérieur de la chambre de plage avec des jointeurs qui sont spécialement pour ça » .

Dans les jours qui viennent, des plongeurs seront disposés dans la baie pour positionner et protéger le câble selon la route définie. « Il ne faut pas le croiser avec Manatua et sur la partie du platier qui soit ensouillé sous le sable » .

Un projet à 3 milliards de francs

Le câblier devrait toucher Rurutu le 3 mai, et Tubuai le 15 ou 16 mai. Une fois l’installation du câble réalisée, une phase test d’un mois pourra commencer. Quant à la commercialisation des offres internet haut débit, elle devrait être lancée au mois de juin ou juillet. D’un coût total de 3 milliards de francs, ce projet permet de favoriser l’égalité numérique au sein du territoire.

« On est encore en satellite pour les autres îles des Australes, comme d’autres îles des Tuamotu et Gambier, précise le PDG du groupe OPT Jean-François Martin. On va étudier les nouvelles solutions de satellite à orbite basse, comme Starlink et Oneweb qui s’installent en Polynésie d’ailleurs. Le choix de Tubuai et Rurutu, c’est parce que c’était les deux grosses populations qui restaient à desservir. » 19 sec

Si les conditions météo le permettent, le tirage du câble vers les Australes commencera dès ce mardi soir. Prochain arrêt : Rurutu.