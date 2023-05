Teina Maraeura est décédé

L’ex Tavana, qui fut également ministre de la Culture, en 2004 et 2005, dans le gouvernement de Flosse e est décédé à l’âge de 72 ans, comme le relate nos confrères de Polynésie la 1ère.

Dans un poste sur sa page Facebook, la commune de Rangiroa a salué la mémoire de celui qui avait été « aux rênes de la commune » durant 36 ans.

« Teina était un homme engagé, visionnaire, bon, mais surtout un homme qui aimait son (ses) île(s) et sa population. Il aura œuvré pour le bien de chacun et l’essor de ses îles avec une détermination sans faille. Nous nous rappellerons de son rire, son sourire, sa franchise, et de tout l’héritage bâti qu’il aura laissé à sa population », est-il écrit.

Les informations concernant son inhumation et son rapatriement sur Rangiroa seront communiquées ultérieurement.