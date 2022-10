Un an et un million d’amende en sursis pour Mara Aitamai et relaxe pour Teina Maraeura

En première instance, ils avaient tous les deux écopés d’une peine de deux ans de prison dont un an avec sursis, 5 ans d’inéligibilité, et d’une interdiction d’exercer dans la fonction publique.

Devant la cour d’appel, le verdict est tombé : Mara Aitamai écope d’un an de prison et d’un million d’amende en sursis tandis que Teina Maraeura a été relaxé dans cette affaire.

L’avocat de Mara Aitamai, Me Usang, se dit satisfait de la décision et ne compte pas se pourvoir en cassation : “On n’ira pas en cassation puisque mon client est satisfait par la décision qui a pris en compte les éléments factuels que nous avons apporté à la cour. Nous avons apporté des éléments de nature à préciser ce qui s’est passé, le rôle de chacun dans cette affaire. En première instance, il a été condamné sévèrement. Il a été reproché la commande de t-shirts à mon client alors qu’il a été démontré que l’ensemble de ces t-shirts, 500 t-shirts, ont été livrés au FDA et affectés à l’ensemble des salariés.”