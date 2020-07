Tech4Islands Awards : 186 solutions innovantes en compétition

Le nombre de candidatures a quasi triplé pour la deuxième édition des Tech4Islands Awards. L’an dernier, le concours a recueilli 66 candidatures en provenance de 10 pays et territoires de par le monde.

Cette année, le nombre de solutions innovantes soumises se monte à 186. Elles émanent de startups, entreprises innovantes et organismes de recherches en provenance de 37 pays et territoires.

L’Océanie et les outre-mer sont bien évidemment représentés avec 56 candidatures, dont 13 de Polynésie.

Cinq grands axes ont été définis pour penser les îles de demain à travers ce concours : Health Tech & e-Santé, Blue Tech durable et résiliente, Clean Tech & Économie circulaire, Smart Tourisme écoresponsable, et Ed Tech et Inclusion numérique. Les 186 solutions proposées, à retrouver ici, s’y inscrivent dans une dynamique de durabilité, d’inclusion et d’adaptabilité aux spécificités des territoires insulaires. Elles sont aussi concrètes et déployables rapidement.

Un jury de présélection aura la lourde tâche de retenir 12 finalistes aux trois grands prix Tech4Islands Awards : Monde, Océanie et Outre-mer. Leurs noms seront dévoilés le 9 septembre prochain. Un jury final, composé de sommités de l’innovation et de la recherche, se réunira ensuite le 29 septembre pour désigner les trois lauréats.